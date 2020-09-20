Тюмень, 20 сентября, 2020, 12:09 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего с начала пандемии в регионе на 20 сентября зарегистрировано 8816 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7402 человека, 36 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях Тюменской области на 20 сентября десять пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.