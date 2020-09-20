Челябинск, 20 сентября, 2020, 11:56 — ИА Регнум. В Челябинской области за 19 сентября обнаружено ещё 80 случаев заражения коронавирусом. Семеро из них — школьники, сообщает оперштаб.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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К утру 20 сентября в регионе нашли уже 15 930 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 3065.

Выписаны 12 376 пациентов. А 447 скончались, в том числе 114 — от ковида.