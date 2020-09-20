Лиски, Воронежская область, 20 сентября, 2020, 11:22 — ИА Регнум. Пять человек погибли в автоаварии в Лискинском районе Воронежской области вечером 20 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

36.мвд.рф ДТП в Лискинском районе Воронежской области

Авария произошла около 19:55 на 6 км автодороги «Мостовой переход через реку Дон» в Лискинском районе. Предварительно установлено, что 40-летний водитель ВАЗ-21 103 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Logan, им управлял 38-летний житель Лисок. На месте погибли оба водителя и два пассажира автомобилей, ещё один пассажир ВАЗ скончался позже в больнице.

По данному факту сотрудникам полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, ход проверки взят под контроль надзорным ведомством. Водитель Renault Logan, по данным прокуратуры, являлся сотрудником транспортной полиции.