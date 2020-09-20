Вашингтон, 20 сентября, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Американского бойца смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтона с победой над соотечественником Тайроном Вудли на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Night 178 поздравил президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп

После своего победного поединка Ковингтон давал интервью телеканалу ESPN и в это время ему позвонил американский лидер, который поздравил спортсмена с победой.

«Ты великий боец. Ты победил с лёгкостью, не знаю, как ты это делаешь. Поздравляю, мне хотелось смотреть твой поединок. Ты был прекрасен. Я горжусь тобой», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский боец смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтон победил своего соотечественника Тайрона Вудли на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе.