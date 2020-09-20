Баку, 20 сентября, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Азербайджан намерен предпринять дополнительные шаги по увеличению объема поставок газа в Турцию. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real, опубликованном 19 сентября пресс-службой главы республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По словам лидера республики объемы поставок газа в Турцию по трубопроводу ТАNАР увеличиваются ежегодно. По словам Алиева год назад газ из Азербайджана на турецком рынке занимал четвертое-пятое место, а ныне — первое место.

«Сегодня газ поступает в Турцию из братской страны, и будут предприняты дополнительные шаги по увеличению его объема», — добавил Алиев.

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Напомним, в марте 2020 года Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставляемого в Турцию газа.