Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 20 сентября, 2020, 10:40 — ИА Регнум. В ямальском городе Губкинский произошёл масштабный пожар на территории кафе «Карибы». Об этом сообщает местная телерадиокомпания «Вектор».

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Сигнал о возгорании поступил 19 сентября в 23:57 по местному времени (21:57 мск). Горели два вагончика-бытовки, баня, два автомобиля и разлившееся топливо. На ликвидацию огня потребовалось более двух часов.

Как пояснил оперативный дежурный Губкинского пожарно-спасательного гарнизона Альфред Ниязгулов, скорой ликвидации огня препятствовало отсутствие пожарного гидранта. Пожар тушили путём подвоза воды. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.