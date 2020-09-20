Лас-Вегас, США, 20 сентября, 2020, 10:34 — ИА Регнум. Первый тоннель для скоростного автотранспорта под городом Лас-Вегас практически полностью готов к запуску, сообщил американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети Twitter.

(сс) Abi Skipp Лас-Вегас

Созданием подземного тоннеля в Лас-Вегасе и ещё нескольких городах в США занимается компания Boring Company, созданная Маском в 2016 году. Планируется, что такие тоннели смогут использоваться как для специального транспорта, так и для обычных автомобилей.

«Первый действующий тоннель под Лас-Вегасом практически готов», — заявил Маск.

Также он в шутку добавил, что эти тоннели можно будет использовать в качестве ядерного убежища.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Илон Маск заявил, что компания Boring Company введёт в эксплуатацию коммерческий тоннель под Лас-Вегасом до конца 2020 года.