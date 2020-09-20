Москва, 20 сентября, 2020, 09:42 — ИА Регнум. Большинство жителей России считает надёжность главным критерием при выборе автомобиля. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Auto.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

Среди ключевых параметров при выборе автомобиля надёжность отметили 58% респондентов. Менее важными параметрами оказались удобство салона (выбрали 16% респондентов), дизайн (10%), статус модели (8%), имидж бренда (5%) и отделка интерьера (3%).

Цвет автомобиля также оказался важен для большинства покупателей. 55% участников опроса указали, что готовы купить только автомобиль заранее выбранного цвета. Для 28% респондентов цвет автомобиля оказался не очень важен, а 17% участников опроса выразили готовность купить автомобиль другого цвета при наличии скидки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре исследование «Авито Авто» показало, что почти половина жителей России предпочитают кроссоверы и внедорожники.