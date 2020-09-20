Астана, 20 сентября, 2020, 08:52 — ИА Регнум. Объем торговли между Казахстаном и Омской областью за полгода достиг $170 млн. Об этом говорилось на встрече посла Казахстана в России Ермека Кошербаева с губернатором Омской области Александром Бурковым во время поездки в Омск, сообщает 19 сентября пресс-служба посольства Казахстана в России.

Omskportal.ru Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев на встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым

Рост объема торговли в сравнении с аналогичным периодом 2019 года составил 5%.

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В 2019 году товарооборот Казахстана и Омской области составил порядка $360 млн, что примерно на треть больше, чем в 2018 году.

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Напомним, ранее глава правительства Казахстана Аскар Мамин предложил расширить перечень товаров и услуг, поставляемых в Россию.