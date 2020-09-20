Лас-Вегас, США, 20 сентября, 2020, 08:41 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтон победил своего соотечественника Тайрона Вудли на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе.

Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

Поединок продлился пять раундов и завершился техническим нокаутом в пользу Ковингтона. В пятом раунде Вудли захватил голову своего оппонента, однако Ковингтон перевел схватку в партер, продолжив поединок и затем Вудли закричал: «Ребро, моё ребро!», после чего рефери засчитал ему поражение техническим нокаутом.

Отметим, это 16-ф победа 32-летнего Колби Ковингтона в ММА при двух проигранных боях. Для 38-летнего Тайрона Вудли данное поражение стало третьим подряд.