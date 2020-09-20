Красноярск, 20 сентября, 2020, 08:21 — ИА Регнум. В Красноярском крае и Самарской области завершились учения подразделений зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 ПВО 14 Армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба ЦВО Минобороны РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс С-300

В ходе учений подразделения выдвинулись маршем в новые позиционные районы, где отработали действия по охране воздушного пространства в своих зонах ответственности.

Роль условного противника на учениях выполняли сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ и многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, которые выполняли полёты на предельно малых высотах, с выключенными системами опознавания и с использованием радиопомех. Ракетчики, действуя совместно с расчётами новейших радиолокационных комплексов «Небо-У» и «Гамма», выполнили обнаружение, сопровождение и уничтожение электронными пусками более 20 целей условного противника.

Всего в учениях было задействовано более 300 человек личного состава подразделений ПВО и около 100 единиц военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, навыки применения зенитно-ракетных комплексов С-400, «Стрела» и «Игла» военнослужащие российской военной базы в Абхазии отработали на полигоне в Астраханской области.