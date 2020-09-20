Эдмонтон, Канада, 20 сентября, 2020, 08:14 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Даллас Старз» обыграл команду «Тампа-Бэй Лайтингз» в первом матче финальной серии плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

(сс) DalStars9 Хоккеист команды «Даллас Старз»

Встреча состоялась на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу «Старз» со счетом 4:1.

Голами в составе победителей отметились Джоэл Хэнли (6-я минута), Джейми Олексяк (33-я), финский форвард «Старз» Йоэль Кивиранта (40-я) и Джейсон Дикинсон (59-я, в пустые ворота).

Единственную шайбу «Тампы» записал на свой счет Янни Гурд (13-я).

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет в матче результативную передачу, российский голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой игры. Другие российские участники матча не отметились в игре результативными действиями.

Отметим, по итогам данной победы «Даллас» ведет в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» со счетом 1−0.