Бангкок, 20 сентября, 2020, 07:55 — ИА Регнум. В Таиланде лидеры антиправительственной акции протеста 20 сентября передали властям требования по реформе монархии. Заявление с этими требованиями глава «Объединённого фронта Таммасата» Пханатсайя Ситтхичираваннакун ранее зачитала в присутствие журналистов и начальника полиции столичного Бангкока.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Бангкок, Тайланд

Акция протеста началась накануне, 19 сентября, на территории кампуса Университета Таммасат и продолжилась на следующий день на овальной площади Санам Луанг перед Большим королевским дворцом.

К группе делегатов, направившихся к Большому королевскому дворцу для передачи заявления с требованиями королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну (Раме Х), вышел начальник полиции Бангкока Паккапхонг Пхонгпхетр.

«Мы не требуем свержения монархии, а хотим её реформы и возвращения в конституционное русло», — сказала Ситтхичираваннакун, вручая заявление полицейскому, который пообещал передать его в Тайный королевский совет.

После этого лидеры протеста объявили собравшимся о приостановке акции протеста, в которой приняли участие более 80 тысяч человек, до 24 сентября.

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