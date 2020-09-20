Вашингтон, 20 сентября, 2020, 06:39 — ИА Регнум. Шуточное обещание подписать исполнительный указ, запрещающий Джозефу Байдену быть президентом США, дал своим избирателям действующий глава государства Дональд Трамп 20 сентября в ходе своего выступления в штате Северная Каролина.

Дональд Трамп

По мнению Трампа, политическая повестка кандидата в президенты от демократов Байдена может разрушить экономику страны и уничтожить США. Также Трамп заявил, что за Байдена люди будут голосовать только из жалости, а такое недопустимо.

Дональд Трамп «Этот парень не может быть вашим президентом. Может быть, я подпишу указ: у вас не может быть президентом такой человек», — добавил Трамп.

Кроме того, Трамп пояснил своим сторонникам, что в случае избрания Байдена президентом США он очень скоро останется не у дел и фактически страной будет управлять Камала Харрис, которая является потенциальным вице-президентом. При этом Трамп отметил, что Харрис придерживается левых взглядов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении Трампа выдвинуть женщину на пост члена Верховного суда.