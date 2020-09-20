Тюмень, 20 сентября, 2020, 06:16 — ИА Регнум. В Тюменской области к 1 июня 2020 года наблюдается увеличение населения за календарный год на 12,7 тыс. человек. Это следует из доклада Тюменьстата о социально-экономическом развитии региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Тюменской области проживает 1,54 млн человек. За первые пять месяцев 2020 года в область переехали жить 17,3 тыс. человек. Из них 14,76 тыс. — из других регионов России.

В 2019 году миграционный поток за аналогичный период был значительно больше и составлял 24,14 тыс. человек, в том числе из других регионов в Тюменскую область переехали 19,62 тыс. человек.

С учётом выбывших, миграционный прирост составил 2196 человек. В 2019 году за январь-май он составлял 6868 человек.

Учитывая, что Тюменская область является в России регионом-донором и одной из благополучных в Уральском федеральном округе, специалисты связывают резкое сокращение притока населения в область с пандемией коронавируса и ограничительными мерами в связи с профилактикой распространения COVID-19.

Сказались на миграции и закрытые из-за пандемии коронавируса границы. За первые пять месяцев 2020 года в Тюменскую область прибыли 2,54 тыс. иностранных граждан, в том числе из ближнего зарубежья — 2,35 тыс. человек. В 2019 году данный показатель за аналогичный период составлял 4,51 тыс. человек. Из дальнего зарубежья переехали жить в Тюменскую область 184 человека, в 2019 году за аналогичный период — 280 человек. С учётом выбывших, международная миграция дала приток населения в 110 человек, тогда как в 2019 году за январь-май он составлял 3181 человек.