Вашингтон, 20 сентября, 2020, 05:01 — ИА Регнум. Охваченный беспорядками город Миннеаполис в американском штате Миннесота сравнил с Берлином после штурма в 1945 году президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления 20 сентября перед избирателями в штате Северная Каролина.

(сс) Hungryogrephotos Пожар в Миннеаполисе после протестов

Американский лидер заявил, что по масштабу разрушений Миннеаполис не уступал столице нацистской Германии, разрушенной при штурме в 1945 году.

Дональд Трамп «Корреспонденты CNN называли это исключительно мирными демонстрациями протеста и восторгались ими. У них за спиной во время репортажа все было охвачено пламенем. Это выглядело как Берлин во время войны», — отметил Трамп.

Президент США добавил, что сотрудники федеральных органов правопорядка за полчаса навели порядок в разрушенном массовыми беспорядками Миннеаполисе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Трамп пригрозил подавить вероятные беспорядки, которые могут возникнуть после президентских выборов в случае победы действующего американского лидера.