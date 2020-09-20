Париж, 20 сентября, 2020, 04:00 — ИА Регнум. Российская модель и актриса Наталья Водянова и французский миллиардер Антуан Арно официально стали супругами. Об этом 19 сентября сообщает Tatler.

(сс) Georges Seguin Наталья Водянова

Регистрация брака произошла в мэрии города Парижа. На церемонии присутствовала лично мэр Парижа Анн Идальго. Для 38-летней Водяновой это второй брак, её 43-летний супруг впервые официально оформляет отношения.

Водянова и Арно состоят в отношениях с 2011 года. За эти девять лет у пары родились двое сыновей, Максим и Роман. В начале 2020 года российская модель сообщила о предстоящей свадьбе с Арно. По словам Водяновой, свадьба была назначена на лето, но торжество пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Всего у Водяновой пятеро детей, трое из них, сын Лукас Александр, дочь Нева и сын Виктор родились в браке с британским аристократом Джастином Портманом. О своём расставании с первым супругом модель и актриса объявила летом 2011 года.

Антуан Арно старший сын и наследник мультимиллиардера Бернара Арно, владельца Louis Vuitton и Sephora. Бернар Арно был назван в 2018 году богатейшим человеком в Европе.