Москва, 20 сентября, 2020, 03:04 — ИА Регнум. Ряд странностей в сценарии распространения SARS-CoV-2 в России отметил вирусолог, сотрудник центра имени Николая Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов 19 сентября в своём интервью интернет-агентству URA.RU.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масочный режим

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В частности, Ершов сообщил, что в России в тех регионах, которые не сильно пострадали от коронавируса изначально, его распространение началось позднее. Кроме того, специалист уточнил, что на территории РФ ещё не закончилась первая волна заболеваемости, в отличие от стран Европы.

Феликс Ершов. «Это все первая волна идет постепенно. Я лично считаю, что она еще не кончилась», — пояснил вирусолог. При этом учёный добавил, что так называемая вторая волна может в России и вовсе не наступить.

Также Ершов отметил, что отечественные специалисты добились значительных успехов в борьбе с COVID-19. За полгода пандемии учёные разработали алгоритмы борьбы с заболеванием и вакцины, научились лечить заражённых коронавирусом. По мнению вирусолога, всё это позволит российским гражданам прекратить беспокоиться о ситуации с COVID-19 через полгода-год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению главного внештатного специалиста министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимира Чуланова, второй волны пандемии коронавируса в России не будет.