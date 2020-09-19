Санкт-Петербург, 19 сентября, 2020, 20:29 — ИА Регнум. Две первые станции новой Красносельско-Калининской («коричневой») линии Петербургского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию через три года. Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ). Одновременно идет подготовка к строительству кольцевой линии метро.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

«Срок ввода в эксплуатацию станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная» («Казаковская») запланирован на 2023 год. Строительство уже ведется. Станции метро «Каретная», «Боровая», «Заставская», «Броневая» планируются к открытию после 2026 года», — заявили в КРТИ, отвечая на вопрос подписчиков страницы губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в социальной сети.

Напомним, в начале сентября Смольный снял 1,16 млрд рублей со строительства Красносельско-Калининской линии, чтобы ускорить возведение на четвертой («оранжевой») линии метро новых станций «Театральная» и «Горный институт», которые должны открыться в 2022 году.

Что же касается кольцевой линии, то, как отметили в КРТИ, уже разработана документация на участок от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская-2» с электродепо «Арсенальное».

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«Объявлены конкурсы на выбор подрядчика для разработки ППТ участка кольцевой линии от станции «Площадь Калинина» до станции «Ладожская-2» и ППТ участка кольцевой линии от станции «Лесная-2» до станции «Площадь Калинина», — ответили в КРТИ петербуржцам.

Как сообщало ИА REGNUM, первый участок Кольцевой линии — от станции «Большой проспект-2» до станции «Лесная-2» — протянется через «Василеостровскую-2», «Петроградскую-2» и «Кантемировскую». Ввод в эксплуатацию следующего участка Кольцевой — от «Лесной» до «Ладожской» — планируется после 2030 года. На участке запланированы семь станций: помимо дублей станций «Лесная» и «Ладожская» появятся станции «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-2» и «Большеохтинская».