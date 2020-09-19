Ханты-Мансийск, 19 сентября, 2020, 17:53 — ИА Регнум. В Югру поступила первая партия отечественной вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак». Об этом сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский на своей странице в сети Instagram.

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"На данном этапе отрабатывается логистическая цепочка по соблюдению особых условий хранения и перевозки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом», — сообщает главный врач Югры.

Алексей Добровольский отметил, что при доставке вакцины в Югру соблюдается особая холодовая цепь (-18 °С). Вакцинация состоит из введения двух компонентов вакцины с интервалом в три недели. Препарат способен выработать у человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет.

«Первые партии вакцины будут использованы для вакцинации медицинских работников как подверженных наибольшему риску заражения. Широкая вакцинация от COVID-19 начнётся по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований», — уточнил глава депздрава ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 19 сентября в Югре зарегистрировано 21 077 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 20 289 человек, 179 пациентов с COVID-19 скончались.