Калуга, 19 сентября, 2020, 18:57 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 50 человек за последние сутки, сообщает 19 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе подтверждены результаты 8 тыс. 714 положительных тестов, 1 тыс. 275 человек находятся на лечении, 7 тыс. 367 человек выздоровели, 72 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (329), в Обнинске (143), в Людиновском районе (122), в Боровском районе (113), в Дзержинском районе (72) и Жуковском районе (68).