Тюмень, 19 сентября, 2020, 17:02 — ИА Регнум. В Тюмени горожан всполошили мёртвые синицы, которыми была буквально усыпана площадка у торгово центра «Магеллан». Об этом сообщается в паблике «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

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Так как в четырёх районах региона объявлен карантин по птичьему гриппу, тревога тюменцев не беспочвенна.

Орнитолог Мария Лупинос пояснила порталу 72.ru, что данное явление с птичьим гриппом не связано: синицы часто врезаются в стеклянные фасады. Возможно, они даже не мертвы, а находятся в состоянии шока.

«Таких птичек нужно подбирать, отогревать и не поить, они через некоторое время приходят в себя и улетают. Хотя всё зависит от силы столкновения. На большие стеклянные поверхности в городе надо наклеивать специальные экраны, силуэты хищных птиц или делать другие яркие акценты», — сообщила изданию специалист.