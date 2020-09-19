Тула, 19 сентября, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Сегодня, 19 сентября, в Туле состоялась торжественная церемония открытия первого в России мемориала энергетикам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивших электроснабжение тыла. Мемориальный комплекс был возведен в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы по инициативе генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Проект архитектурного решения выбрали работники российского электросетевого комплекса — всего в онлайн-голосовании приняли участие 16 467 человек. Строительство заняло менее года.

ПАО «Россети» В Туле открыт первый в России мемориал энергетикам – героям войны

Комплекс занимает площадь около 1 гектара и состоит из пяти площадок, посвященных каждому году войны. Центральная аллея мемориала ведет к обелиску в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Его высота составляет 14,88 м — 1488 дней длилась Великая Отечественная война. Перед обелиском расположен Вечный огонь, зажжённый от пламени, доставленного из Москвы, с Могилы Неизвестного Солдата.

ПАО «Россети» В Туле открыт первый в России мемориал энергетикам – героям войны

Монумент увенчан изображением Ордена Победы — высшей награды Великой Отечественной войны. С двух сторон от него расположены тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы с именами 72 героев-энергетиков.

В торжественной церемонии открытия мемориала участвовали заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

ПАО «Россети» В Туле открыт первый в России мемориал энергетикам – героям войны

Как отметил глава «Россетей», «в военные годы многим работникам отрасли пришлось стать солдатами. На долю людей, оставшихся на своих местах, выпали не менее сложные испытания. Это первый в России масштабный мемориал, посвященный подвигам всех энергетиков — фронтовиков и тружеников тыла. Символично, что он находится в Туле. Ведь электроснабжение оружейной столицы сохранялось даже в дни тяжелых боев».