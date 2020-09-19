Москва, 19 сентября, 2020, 14:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что впервые в своей новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием. Об этом глава государства сказал сегодня, 19 сентября, в ходе онлайн-встречи с ракетостроителем Гербертом Ефремовым.

Иван Шилов ИА REGNUM Военное вооружение

Путин отметил, что России раньше приходилось быть в роли догоняющего в сфере разработки новых образцов вооружения. Однако сейчас впервые страна обладает современными видами оружия, кратно превосходящими разработки других стран. При этом ранее России всегда приходилось быть в роли догоняющего — это касалось и ядерного оружия, стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет.

Это всегда приводило к тому, что страна оказывалась в очень сложном и даже опасном положении.

«По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем», — пояснил Путин.

Все это нарушало стратегический баланс в мире.

Однако сейчас, впервые новейшей истории Россия получила самые современные виды вооружения, которые кратно превосходят все системы вооружения, что существуют в мире на сегодняшний день.

«Такого оружия нет ни у кого в мире. Во всяком случае, пока нет», — подчеркнул Путин.