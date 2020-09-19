Челябинск, 19 сентября, 2020, 14:10 — ИА Регнум. В Челябинской области за 18 сентября обнаружен ещё 81 случай заражения коронавирусом. Среди заразившихся три школьника, сообщает оперштаб.

Алексей Колчин ИА REGNUM В лаборатории

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С начала пандемии в регионе нашли 15 850 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 3006.

За сутки были выписаны 20 человек, а двое граждан с коронавирусом умерли. За весь период выздоровели 12 359 пациентов.