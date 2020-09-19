Тегеран, 19 сентября, 2020, 13:58 — ИА Регнум. 18 сентября атташе по политическим вопросам постоянного представительства Ирана в Женеве Наби Азади предупредил мировое сообщество о том, что власти США ставят под угрозу международный мир и безопасность. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рисунок на ограде бывшего посоьстваа США в Тегеране

Наби Азади сделал эти замечания на пленарном заседании конференции по разоружению в ответ на обвинительные высказывания представителя ВашингтонаРоберта Вуда в отношении Ирана.

Американский дипломат обвинил Иран в поддержке терроризма и заявил, что Вашингтон стремится продлить эмбарго ООН на поставки оружия Тегерану, несмотря на его истечение в октябре в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

Ссылаясь на заявления бывшего госсекретаря СШАХиллари Клинтон и президентаДональда Трампа о создании американскими властями таких организаций, как Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), иранский дипломат отметил:

«Соединенные Штаты являются главным сторонником государственного терроризма».

Азади также подчеркнул:

«Односторонние подходы США к международным институтам и их усилия по уничтожению многосторонних механизмов ведут к дискредитации Организации Объединенных Наций».