Липецк, 19 сентября, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Инициатива о единовременных выплатах выпускникам вузов — всего лишь одна из попыток «удержать» молодёжь в профессии, в которой они после окончания учёбы могут разочароваться. Как сообщает ИА REGNUM, такое мнение высказал доктор политических наук, профессор кафедры философии и социальных наук Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина Александр Скиперских, комментируя инициативу депутата Госдумы Федота Тумусова («Справедливая Россия») о «студенческом капитале».

Григорий Фадеев 2017 ИА Красная Весна Студенты. Мозаика на станции метро Киевская, Москва

«Думаю, что дискуссии вокруг этого законопроекта являют собой попытку «подкупить» студенческую молодёжь с обязательным условием следования некогда выбранной профессии. Не секрет, что многие студенты разочаровываются в своём выборе по мере обучения в вузах, и, естественно, не остаются в профессии. Наиболее актуально подобное разочарование для студентов медицинских вузов, что означает настоящую катастрофу для самого общества», — отметил эксперт.

По мнению Александра Скиперских, единовременная выплата не решит этой проблемы, потому что решать её нужно комплексно.

«В Липецкой области также существует проблема возвращения выпускников вузов в регион. Мне кажется, что эту проблему нельзя решить волевым решением. Это требует куда более долгой и тщательной экспертизы, прежде чем появится решение по возвращению мотивации. Вряд ли это решение может предложить сама власть, потому как мы и на её примере видим постоянные случаи горизонтальной миграции», — заявил Скиперских.

Как уже сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») внёс законопроект, который предполагает установление выплат выпускникам вузов после окончания учёбы в 500 тысяч рублей, а выпускникам ссузов — в 250 тысяч рублей. Использовать деньги можно будет только после получения диплома и на определенные цели — например, на аренду жилья, оплату проезда или открытие бизнеса.