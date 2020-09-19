Москва, 19 сентября, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 23 сентября проведет встречу с полным составом Совета Федерации. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщил РИА Новости глава регламентного комитета Совета Федерации Вячеслав Тимченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Тимченко, встреча состоится в Кремле. Это будет первое заседание Совета Федерации в рамках осенней сессии. К тому же состав СФ обновился после Единого дня голосования.

Уточняется, что пленарное заседание может пройти с 9 до 11 часов 23 сентября.

«Президенту всегда есть что сказать парламентариям», — отметил Тимченко.

Также Тимченко напомнил, что Совет Федерации после внесения поправок к Конституции получил полномочия по согласованию кандидатур в силовых ведомствах.

«Я в Совете Федерации шесть лет, за все это время не припомню такой формат встречи сенаторов с главой государства», — отметил Тимченко.

Ранее также появлялась информация о том, что вместе с Путиным на заседании Совета Федерации выступит первый вице-премьер Андрей Белоусов, который представит план восстановления экономики России после пандемии коронавируса.