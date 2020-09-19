Москва, 19 сентября, 2020, 13:27 — ИА Регнум. В аккаунте Instagram российского оппозиционного блогера Алексея Навального появилось сообщение от его имени о состоянии здоровья. Сообщение было опубликовано сегодня, 19 сентября.

Оноре Домье. Мнимый Больной. 1673

Напомним, что Навальный почувствовал недомогание утром 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Борт был посажен в Омске, где блогера госпитализировали. Навальному была оказана вся необходимая медицинская помощь — местные врачи спасли ему жизнь. Они так сообщили, что здоровье Навального пошатнулось из-за нарушения углеводного баланса в организме.

Тем не менее родственники и окружение Навального устроили из данного инцидента настоящую истерику, повсеместно заявляя, что блогера якобы отравили российские спецслужбы боевым отравляющим веществом «Новичок».

Навального по настоянию родственников перевезли в Германию в берлинскую клинику «Шарите». Германские власти на самом высоком уровне объявили, что Навальный якобы отравлен «Новичком», и стоят за этим непременно российские власти.

Эксперты указывают, что, во-первых, если бы против Навального действительно было применено боевое отравляющее вещество, то он непременно скончался бы, а, во-вторых, вместе с ним погибло бы все его окружение и все пассажиры самолета, на котором он летел. Однако ничего такого не произошло.

В последние недели стали поступать сообщения, что состояние Навального улучшается. Теперь в его аккаунте появилась фотография, на которой он изображен, идущим по лестнице.

«Давайте расскажу, как идет мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда», — написано в сообщении.

Блогер добавляет, что проблем у него еще много, но тем не менее динамика положительная.