Москва, 19 сентября, 2020, 13:23 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Планируется, что с 1 января 2021 года налог вырастет для металлургической и химической промышленности в 3,5 раза.

Предполагается применение «рентного коэффициента» к ставке налога на добычу калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, природных солей и чистого хлористого натрия, бокситов, нефелинов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов, а также железной руды.

Госдума обсудит поправки в Налоговый кодекс в рамках бюджетного процесса.