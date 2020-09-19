Салехард, 19 сентября, 2020, 13:04 — ИА Регнум. В правительстве ЯНАО произошло новое назначение. Заместителем губернатора ЯНАО назначен Александр Подорога, сообщает пресс-служба главы региона.

Yanao.ru Александр Подорога

Напомним, ранее Александр Подорога досрочно сложил полномочия главы ямальского города Муравленко, которым руководил с 2012 года.

Александр Подорога родился в 1972 году на Украине. Начал трудовую деятельность в 1996 году механиком, после — заместителем главного инженера МУП НПО ЖКХ в Ноябрьске. Далее, с 2002 года он работал главным инженером управления «Муравленковскспецавтотранс» ОАО «Сибнефть-ННГ», главным инженером, а затем директором в транспортной компании.