Пермь, 19 сентября, 2020, 12:28 — ИА Регнум. В Пермский край доставлена первая партия вакцины от коронавирусной инфекции. Этот транш является пробным, сообщают СМИ.

Вакцина

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По словам министра здравоохранения региона Оксаны Мелеховой, Минздрав РФ отрабатывает механизм доставки вакцины. «У вакцины — особый температурный режим хранения. Мы получили первую пробную партию, выдержали температурный режим и готовы к дальнейшему приему вакцины», — сказала она.

Прикамье ожидает поставку вакцины в количестве чуть больше 10 тыс. доз. В первую очередь прививку получат граждане, относящиеся к группам риска: медики, педагоги, работники транспорта и сферы общепита.