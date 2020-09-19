Липецк, 19 сентября, 2020, 12:27 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 19 сентября.

Mos.ru Медицинские работники в защитных костюмах

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Скончалась 49-летняя женщина, работавшая медсестрой.

Всего по состоянию на 19 сентября в регионе было зарегистрировано 37 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 5113 человек, в том числе 37 — за последние сутки.