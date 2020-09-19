Пермь, 19 сентября, 2020, 12:19 — ИА Регнум. В Пермском крае усилен контроль масочного режима. Мера связана с ростом заболеваемости COVID-19, сообщает краевой минздрав.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Масочный режим

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Решение об усилении контроля коронавирусного режима принято на заседании оперштаба, которое прошло в формате ВКС. Его провел губернатор Дмитрий Махонин. Напомним, глава Прикамья был госпитализирован из-за коронавирусной инфекции.

Главный санитарный врач региона Виталий Костарев отметил рост заболеваемости. Средненедельный показатель увеличился на 10%. Этому способствовало несоблюдение масочного режима, нарушение безопасного дистанцирования, посещение массовых мероприятий.

«Настораживает динамика развития заболеваемости в последние три недели. Если не будут приняты соответствующие меры профилактики, то может возникнуть взрывной характер распространения COVID-19. Одной из причин роста заболеваемости является увеличение числа контактов между людьми с 20 августа. Речь идет и о мероприятиях, и о выходе школьников в организованные коллективы», — сказал он.

Для пожилых граждан режим ответственного поведения продлен до 4 октября. Также на две недели продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях.

Напомним, в Пермском крае с конца марта выявлено более 9 тысяч носителей нового коронавируса.