Москва, 19 мая, 2024, 22:21 — ИА Регнум. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении срока ареста пособникам террористов — фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в карточке дела, размещённой на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

Alexey Belkin/Global Look Press

Апелляционная жалоба поступила на продление сроков ареста Лутфуллои Назримада (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Курбонова Джумахона Бегиджоновича (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Юсуфзода Якубджона Давлатхона (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Шарипзода Муххамада Заира (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). 16 мая Басманный суд Москвы продлил их срок содержания под стражей до 22 августа 2024 года.

В тот же день суд продлил на три месяца аресты непосредственным исполнителям теракта — Мухаммадсобиру Файзову (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Далерджону Мирзоеву (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Рачабализоду Муродали (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), а также Фаридуни Шамсидину (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Также, по решению инстанции, в СИЗО останутся Исроил Исломов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Диловар Исломов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Аминчон Исломов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Алишер Касимов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), которые, по данным следствия, знали о намерении террористов и содействовали им в подготовке теракта в «Крокус Сити Холле».

Как передавало ИА Регнум, вооружённые террористы осуществили теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске вечером 22 марта, ворвавшись в концертный зал и открыв огонь по посетителям. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадали 550 человек. Непосредственных исполнителей теракта заключили под стражу 25 марта.

Президент Владимир Путин подчёркивал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе». Как указывал директор ФСБ Александр Бортников, показания фигурантов дела о теракте подтверждают украинский след. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 16 апреля сообщил, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей террористической атаки с Украиной.

По словам главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, в организации теракта участвовали граждане целого ряда государств, а финансирование проходило через многочисленные организации с использованием в том числе криптовалюты.