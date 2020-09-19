Киев, 19 сентября, 2020, 11:36 — ИА Регнум. Александр Лукашенко сейчас точно не может представлять волю всего белорусского народа, заявил в эфире украинского телевидения вечером 18 сентября глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Старый конь

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Глава офиса Зеленского призвал не отождествлять Лукашенко со всем белорусским народом.

«Мы должны постоянно помнить, что есть белорусский народ. Есть народ, с которым Украину связывают дружеские отношения», — заявил Ермак.

Ермак заявил, что в интересах Украины — чтобы Белоруссия была независимой страной, то есть «без какого-либо влияния».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Верховная рада Украины признала нелегитимными президентские выборы в Белоруссии, состоявшиеся 9 августа. За соответствующее постановление на заседании 15 сентября проголосовали 228 депутатов при 226 необходимых.

Президент Зеленский в интервью австрийской газетеWiener Zeitung, опубликованном 15 сентября, заявил, что в нынешней ситуации «однозначно поддерживает белорусский народ», поскольку «люди борются за свободу и за демократию, без агрессии и насилия».

В последние дни отношения Киева и Минска еще больше испортились из-за скандала с хасидами.