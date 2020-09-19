Воронеж, 19 сентября, 2020, 11:28 — ИА Регнум. День города отмечают жители Воронежа 19 сентября, сообщает ИА REGNUM. В этом году проведение массовых мероприятий ограничили из-за пандемии коронавируса, однако обещанное авиашоу, приуроченное также к 100-летию Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, воронежцам всё же покажут.

Mil.ru Самолеты в небе

Воронежцев с Днём города поздравил губернатор Воронежской области Александр Гусев, который отметил, что «Воронеж — это родина, это — лучшее место для жизни».

Основные мероприятия решено перенести в онлайн: интерактивную культурную программу в сети интернет для воронежцев подготовили Городской дворец культуры, Централизованные клубная и библиотечная системы, несколько локальных мероприятий пройдут очно с соблюдением предосторожностей.

Основным мероприятием Дня города 19 сентября 2020 года станет торжественная церемония, на которой по традиции будут чествовать вновь избранных почетных граждан Воронежа Ивана Осадчука и Наталью Костину, она пройдет в большом зале правительства Воронежской области.

Отдельная праздничная программа подготовлена к 100-летию ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» на Адмиралтейской и Советской площадях. Главным событием праздника станут показательные выступления пилотажных групп ВКС РФ. Также в акватории Воронежского водохранилища состоится регата «Гонка на «Почетный Флаг», в Воронежском центральном парке будут работать площадки мультижанрового этнокультурного фестиваля «Русское лето».