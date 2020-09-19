Киев, 19 сентября, 2020, 11:20 — ИА Регнум. За последние сутки на Украине с коронавирусом госпитализировали 669 человек, заявил на брифинге 19 сентября министр здравоохранения страны Максим Степанов.

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Чиновник подчеркнул, что это новый антирекорд госпитализации с момента начала пандемии.

«Госпитализированы 669 человек… это самое большое количество госпитализаций за все время пандемии», — заявил Степанов.

По информации министра, сейчас в больницах Украины с подтвержденным диагнозом или с подозрением на COVID-19 находятся более 13 тыс. граждан (для сравнения: на 1 сентября было 10,9 тыс. госпитализированных).

ИА REGNUM напоминает, что с начала пандемии, по официальным данным, на Украине коронавирусом заболели 172,7 тыс. человек, в том числе за последние сутки подтвердили 3240 новых случаев болезни.

Накануне президент Зеленский заявил, что в разгуле коронавируса на Украине виновны грядущие местные выборы и соответствующее предвыборное поведение местных властей.