Ассоциация телекритиков США вручила премию за лучший сериал года
Вашингтон, 19 сентября, 2020, 10:28 — ИА Регнум. Телесериал «Хранители» получил премию «Лучший сериал года» по версии ассоциации телевизионных критиков США (TCA). Об этом сообщается на сайте ассоциации.
Проект «Хранители», созданный продюсером Деймоном Линделофом для кабельной телевизионной сети HBO, также стал победителем ещё в нескольких номинациях. Этот сериал был удостоен премии в категориях «Выдающийся мини-сериал или специальный фильм», «Выдающийся новый проект», а актриса Реджина Кинг получила премию «Личные достижения в драме» за роль в «Хранителях».
Лучшим драматическим сериалом по версии TCA Awards стал «Наследники», лучшим комедийным сериалом — «Шиттс Крик».
Премия TCA Awards присуждается с 1984 года. Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в 2020 году премия присуждалась без проведения публичного мероприятия.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле проект «Хранители» был номинирован на премию «Эмми» в категории «короткие сериалы».