Соль-Илецк, Оренбургская область, 19 сентября, 2020, 10:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области произошла автоавария, жертвами которой стали пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД России по Оренбургской области ДТП на трассе Оренбург — Акбулак

В Соль-Илецком городском округе вечером 18 сентября на 86-м километре автодороги Оренбург — Акбулак столкнулись грузовик и автомобиль ВАЗ-21 140. Погибли на месте пять человек: водитель и четверо пассажиров легковой машины.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. По данным полиции, автомобиль, следовавший из Соль-Илецка в сторону поселка Акбулак, выехал на полосу встречного движения.