Москва, 19 сентября, 2020, 09:51 — ИА Регнум. Лучшим способом восстановления доступа к смартфону в случае случайной блокировки является использование личного кабинета на сайте производителя устройства. Об этом сообщил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков агентству «Прайм».

Дарья Драй ИА REGNUM Смартфон

Эксперт рассказал, что для восстановления доступа к смартфону после случайной блокировки можно использовать штатные или аварийные средства. При использовании одного из аварийных способов, например, сброса настроек до заводских, могут быть утеряны все хранимые на смартфоне данные.

Поэтому Садыков порекомендовал использовать другие способы, предусмотренные производителем. Для предотвращения нежелательной блокировки смартфон может быть синхронизирован с личным кабинетом на сайте производителя.

В этом случае через личный кабинет можно запросить ссылку для восстановления пароля, которая будет отправлена на адрес привязанной электронной почты. Также регистрация на сайте производителя упростит перенос данных при переходе на другой смартфон.

«Это наилучший вариант, доступный, однако, лишь предусмотрительным пользователям, позаботившимся обо всем заранее», — подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе директор института IT университета «Синергия» Станислав Косаревпосоветовал своевременно удалять со смартфонов сообщения со ссылками для доступа в личный кабинет, паролями от сайтов и другой конфиденциальной информацией.