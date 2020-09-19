Ханты-Мансийск, 19 сентября, 2020, 09:40 — ИА Регнум. В Югре за минувшие сутки выявлено 89 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лабораторные исследования

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Основные очаги заражения на 19 сентября: Ханты-Мансийск — 20 положительных тестов; Нижневартовск — 15; Сургут — 12; Урай — 10.

Всего с начала пандемии в Югре на 19 сентября зарегистрировано 21 077 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 20 289 человек, 179 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 19 сентября составляет 1,03.