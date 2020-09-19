Киев, 19 сентября, 2020, 09:26 — ИА Регнум. Несмотря на неуклюжие попытки действующей власти Украины фабриковать уголовные дела и устраивать политические репрессии, «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) будет продолжать политику, направленную на то, чтобы принести мир в страну, заявил 18 сентября глава политсовета ОПЗЖ, народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Желание

Политик отметил, что, преследуя оппозицию только за ее желание достичь мира в Донбассе, Зеленский ничем не отличается от Порошенко. Он напомнил, что последние встречи представителей ОПЗЖ с руководством, депутатами Госдумы и с президентом РФ Владимиром Путиным явились основанием для возбуждения очередного уголовного дела.

«В настоящее время из документов, которые находятся в нашем распоряжении, в официальных реестрах, следует, что в июне было назначено пять экспертиз по данному вопросу. Всего до этого уже было проведено более десяти экспертиз, сейчас будут проводить еще пять на предмет того, о чем говорили. Я хочу сказать, что в этом смысле господин Зеленский и его окружение, руководитель СБУ Баканов и другие представители и руководители правоохранительных органов ничем, абсолютно ничем не отличаются от прежней власти — Порошенко и его преступного окружения. Всё продолжается. Пытаются запугать, пытаются остановить подобные действия», — сказал Медведчук.

Политик напомнил, что полностью в соответствии с действующим законодательством в Верховной раде было создано межфракционное объединение для мирного урегулирования в Донбассе, и в деятельности этого объединения приняли активное участие также депутаты парламентов стран — участниц «нормандской четверки».

«Мы ведь не просто встречались с представителями Госдумы… в Верховной раде Украины зарегистрировано межфракционное объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция». Это официальная деятельность межпарламентского, в данном случае депутатского объединения. И в январе представители нашей партии и этого объединения встречались с депутатами Национального собрания Франции, Сената Франции. Встречались с депутатами немецкого бундестага. И следующая встреча была с депутатами Госдумы. У народных депутатов, у нашего объединения, есть все права и полномочия, в соответствии с Конституцией и законным статусом народного депутата, проводить такие встречи и такие переговоры. Никаких полномочий для этого не нужно», — добавил парламентарий.

Однако, похоже, в СБУ попросту не знают украинского законодательства, предположил Медведчук, и поэтому открывают уголовные дела.

«Но, к сожалению, и Конституцию, и законы очень плохо читает СБУ, так как там люди в основном профессионально не подготовлены, не имеют юридического образования, а если и имеют, то вряд ли научились читать. И мы им в очередной раз докажем, что читать надо, выполнять Конституцию надо, как и действующее законодательство», — констатировал он.

В завершение глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» заверил, что он и его коллеги и в дальнейшем будут использовать все законные способы, чтобы приблизить наступление мира в Донбассе, в том числе будут продолжены контакты с представителями России.

«У нас планируются последующие встречи. Они обязательно будут иметь место, в том числе и с депутатами российской Госдумы… Вопрос только в том, что весь мир сегодня борется с пандемией. Есть условия карантина, и приходится их соблюдать. Все остальные ограничения, рогатки, которые сегодня ставит власть Зеленского и его шестерки в правоохранительных органах, — все это закончится для них крахом. Мы будем продолжать эту политику, направленную на то, чтобы принести мир в Украину», — подытожил народный депутат.

ИА REGNUM напоминает, что межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» было официально создано в Верховной раде в ноябре прошлого года.

Объединение ставит своей целью обеспечение межпарламентского диалога «для реализации конституционного права граждан Украины на достижение мира», подчеркивая, что именно парламентарии как выразители воли народа способны услышать друг друга и достичь конкретных и приемлемых результатов в самых сложных вопросах, в частности законодательного характера».

Ранее глава объединения Виктор Медведчук заявил, что президент Зеленский попросту пиарится на «нормандском формате», чтобы скрыть свои провалы в экономике и социальной политике.