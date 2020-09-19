Киев, 19 сентября, 2020, 09:14 — ИА Регнум. Украина продолжает ежегодно платить России $150−200 млн за хранение отработанного ядерного топлива, говорится в расследовании программы «Схемы», которая вышла в эфире украинского телевидения.

Atomic-energy.ru Ядерное топливо

В материале говорится, что Киев вынужден платить России из-за затягивания строительства собственного централизованного хранилища для хранения ядерных отходов. Последнее происходит, вероятно, из-за коррупционных сговоров по возведению проекта.

В сюжете говорится, что 18 лет и почти 1,5 млрд грн было потрачено на реализацию идеи построить в Чернобыльской зоне отчуждения собственное хранилище, где бы хранилось отработанное топливо с трех украинских атомных станций. В настоящий момент проект так и не реализован, при этом за обозначенный период Украина уже заплатила России около $2 млрд за вывоз этого топлива на временное хранение.

ИА REGNUM напоминает, что 10 сентября было заявлено, что в Чернобыле начаты испытания нового хранилища ядерного топлива — в частности, Чернобыльская АЭС начала перевозку отработанного ядерного топлива из хранилища «мокрого» типа (ХОЯТ-1) в хранилище отработанного ядерного топлива «сухого» типа (ХОЯТ-2).

«Перевозка отработанного ядерного топлива происходит в рамках отдельного разрешения на ввод в эксплуатацию ядерной установки — хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2, которое было предоставлено Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины», — говорилось в официальном комментарии.