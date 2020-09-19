Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия
Вашингтон, 19 сентября, 2020, 07:19 — ИА Регнум. Администрация бывшего американского президента Барака Обамы ответственна за то, что Россия похитила у США технологию создания гиперзвукового оружия, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Миннесота, передает телеканал Fox News.
По его словам, именно после этого у РФ появилось вооружение такого типа.
Вместе с тем Трамп отметил, что США имеют ракетное оружие, способное развивать гораздо большую скорость, чем его российский аналог.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп в ходе встречи с командованием Космических сил США заявил, что американская администрация одобрила создание гиперзвуковой ракеты, превосходящей по характеристикам российские и китайские аналоги.