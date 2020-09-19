Вашингтон, 19 сентября, 2020, 07:19 — ИА Регнум. Администрация бывшего американского президента Барака Обамы ответственна за то, что Россия похитила у США технологию создания гиперзвукового оружия, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Миннесота, передает телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

По его словам, именно после этого у РФ появилось вооружение такого типа.

Дональд Трамп «Россия получила эту информацию от администрации Обамы, Россия похитила эту информацию. Вы об этом знали, вы знали? Россия заполучила эту информацию и потом создала ее».

Вместе с тем Трамп отметил, что США имеют ракетное оружие, способное развивать гораздо большую скорость, чем его российский аналог.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп в ходе встречи с командованием Космических сил США заявил, что американская администрация одобрила создание гиперзвуковой ракеты, превосходящей по характеристикам российские и китайские аналоги.