Дамаск, 19 сентября, 2020, 07:13 — ИА Регнум. Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция перебазировала на северо-восток Сирии боевые машины пехоты Bradley. Об этом говорится в заявлении официального представителя коалиции Уэйна Маротто, распространённом 18 сентября.

Dvidshub.net Bоевые машины пехоты Bradley

«Техника механизированной пехоты поможет обеспечить защиту сил коалиции во всё более сложной обстановке на северо-востоке Сирии», — говорится в заявлении. По словам Маротто, «коалиция остаётся тверда в своей приверженности обеспечению окончательной победы над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

В документе отмечается, что последний раз минобороны США перебрасывало боевые машины пехоты Bradley в Сирию «для защиты критически важной инфраструктуры и победы над остатками террористических формирований» в октябре 2019 года.

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Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выводе значительной части военного контингента США с территории Сирии. По его словам, там остались лишь военнослужащие, занятые охраной нефтедобывающих районов. Он добавил, что сократил и численность американской военной группировки в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп будет и в дальнейшем сокращать американское военное присутствие на Ближнем Востоке и в Афганистане.