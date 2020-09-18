Филадельфия, США, 9 марта, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Оговорку допустил президент США Джозеф Байден, упоминая про беспорядки в Капитолии и заявил, что штурм здания произошёл в июле, а не в январе. Об этом 8 марта сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отмечается, что на мероприятии в Филадельфии, во время встречи со своими сторонниками Байден вспомнил о штурме Капитолия, но датой события назвал 6 июля, а не 6 января, как это было в действительности.

«Вчера в Капитолии США, том же здании, где произошло нападение на наши свободы 6 июля. Извините, 6 января», — сразу же исправил свою оговорку Байден.

Глава Белого дома постоянно вспоминает штурм Капитолия в 2021 году сторонниками экс-президента США Дональда Трампа, и утверждает, что в этот день страна чуть не потеряла завоёванные демократию и свободу.

Кроме того, Байден заявил, что ради объединения Европы и НАТО и «работает как проклятый» ради этой цели и ради того, чтобы Украина не была разгромлена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Байден по ошибке пообещал гуманитарную помощь с воздуха Украине, а не Палестине. Продолжив речь, президент США снова ошибся, пообещав поиск дополнительных способов доставки грузов «на Украину», в том числе морским коридором.

В феврале в интервью телеканалу NBC News 81-летний Байден по ошибке рассказал о своей повестке на 2020 год и заявил, что планирует завершить работу.

В конце февраля Байден проходил очередное медобследование в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Позднее Байден заявил, что у него «всё замечательно», а врачи не выявили ничего нового по сравнению с прошлым годом.