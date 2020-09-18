Москва, 19 сентября, 2020, 01:14 — ИА Регнум. Российский антивирусный препарат «Арепливир» обладает почти стопроцентной эффективностью против коронавирусной инфекции COVID-19, заявил 18 сентября председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый в эфире телеканала «Россия-1».

Promo-med.ru Российский антивирусный препарат «Арепливир»

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"Это — революция, — сказал он. — Это лекарство прямого противовирусного действия с почти абсолютной эффективностью».

По словам Белого, во время лечения препарат способен возвращать к жизни даже людей в тяжёлых состояниях. Кроме того, в ходе клинических исследований лекарства врачи не выявили ни одного случая, когда пациенты переходили на более тяжелую стадию заболевания.

Ранее представитель компании-производителя сообщал, что цена за упаковку препарата составит 12 320 рублей.