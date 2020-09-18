Нальчик, 19 сентября, 2020, 00:46 — ИА Регнум. Троих туристов, заблудившихся в горах Приэльбрусья в районе ледника «Когутай», спасатели благополучно спустили на поляну «Азау». Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус

«По состоянию на 23:32 (по местному времени) поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены. Спасатели спустили туристов на поляну «Азау», от медицинской помощи они отказались», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что для оказания помощи незарегистрированным туристам из числа местных жителей, оказавшихся в трудном положении на высоте около 2900 метров, было привлечено три человека и одна единица техники Эльбрусского ВПСО МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, двух пострадавших при камнепаде на горе Эльбрус туристок эвакуировали и передали в руки медиков спасатели в Кабардино-Балкарии.