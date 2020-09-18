Вашингтон, 18 сентября, 2020, 23:51 — ИА Регнум. Авианосная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем Nimitz впервые с конца 2019 года вошла в Персидский залив, сообщает 18 сентября пресс-служба Пятого флота США.

U.S. Navy Атомный авианосец ВМС США Nimitz

Уточняется, что авианосец вошел в залив через Ормузский пролив в сопровождении ракетных крейсеров Princeton, Philippine Sea и эсминца Sterett.

«Во время нахождения в Персидском заливе Nimitz будет проводить операции и учения с региональными партнерами и союзниками по коалиции, а также обеспечивать авиационную поддержку операции «Непоколебимая решимость», — указано в сообщении пресс-службы.

На борту атомного авианосца Nimitz находится порядка 70 самолетов и вертолетов, в том числе 48 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet.

Стоит отметить, что до последнего времени все авианосные группы США ограничивались пребыванием в Оманском заливе, избегая захода в Персидский залив из-за угрозы со стороны Ирана.